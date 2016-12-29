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Деонтей Уайлдер: Хотелось бы, чтобы фанаты перестали критиковать боксеров, для выхода на ринг требуется очень многое

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер ответил на критику, а также заявил, что фанаты должны понимать, как тяжелело дается подготовка к боям.

«Я не понимаю, когда говорят «Ты плохой боксер, если я о тебе ничего не слышал», это просто невежество среднестатистических фанатов бокса. Некоторые фанаты считают, то они обязательно должны знать боксера, но иногда вы ничего не знаете о лучших бойцах. Вы ничего не знали об иностранных бойцах, пока они не наделали шуму. Никто не знал Мэнни Пакьяо, пока он не сделал себе имя. Хотелось бы, чтобы фанаты перестали критиковать боксеров, потому что для выхода на ринг требуется очень многое», 

Ранее сообщалось, что 25 февраля 2017 года в Бирмингеме, штат Алабама должен состояться поединок между Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком. По словам одного из тренеров Вавжика россиянина Федора Лапина, контракт на проведение боя еще не подписан, однако поляк уже начал подготовку. Если поединок состоится, для Уайлдера это будет уже пятая подряд добровольная защита титула.

Долгое время обязательным претендентом для американца был Александр Поветкин, однако запланированный на май 2016 поединок в Москве не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний.

Напомним, IBF назначила обязательным претендентом для победителя боя Кличко - Джошуа болгарина Кубрата Пулева, а WBA – кубинца Луиса Ортиса.

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