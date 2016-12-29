Андрей Сафронов: Ситуация с задолженностями в «Динамо» под контролем
Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов заявил, что ситуация с задолженностями в клубе находится под контролем.
Ранее СМИ сообщили, что долг «Динамо» перед хоккеистами составляет около 120 миллионов рублей.
«Не хочется с кем-либо вступать в полемику, достаточно сказать, что ситуация под контролем. В главной команде выплачиваются премиальные за август и сентябрь, хотя сейчас мало в каком клубе КХЛ есть подобное. Остальное комментировать было бы просто неправильно», - цитирует Сафронова «Р-Спорт».
Команда Сергея Орешкина на данный момент занимает шестое место в Западной конференции КХЛ.
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