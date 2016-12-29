Андрей Сафронов: Ситуация с задолженностями в «Динамо» под контролем

Агент: В КХЛ Панарин мог бы заработать больше, но он получает удовольствие от игры в НХЛ

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Чикаго» Артемия Панарина в России, прокомментировал информация о подписании американским клубом с игроком нового контракта.