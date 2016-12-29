Александр Андриевский: В непростой ситуации оказались, куда сами себя загнали

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу своих подопечных над «Куньлунем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Первое, хочу поздравить всех любителей хоккея и наших болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и успехов, чтобы все мечты сбывались в наступающем году. Что касается игры, то мы в непростой ситуации оказались, куда сами себя загнали. Мы сами ее так заварили, поэтому сами себя вытащить только можем. Старались играть на результат. В первом периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контрактах, что удалось, и мы забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась – именно как команда – один за всех и все за одного.

- Не считаете ли вы, что «Адмирал» слишком много передач делал, и игроки часто заигрывались?

-Может, в первом периоде мы и заигрывались, и лишние передачи получались. Но мы просили так действовать, так как соперник играл в давление и перекрывал выход из зоны, а за счет короткого паса можно как раз выходить из зоны. Во втором и третьем периодах мы уже упростили игру. Надо было сдержать противника в начале игры, а потом уже действовать на контратаках.