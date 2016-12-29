Александр Андриевский: В непростой ситуации оказались, куда сами себя загнали
Главный тренер
«Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу своих подопечных над «Куньлунем»
(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Первое, хочу поздравить всех любителей хоккея и наших
болельщиков с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и успехов, чтобы все
мечты сбывались в наступающем году. Что касается игры, то мы в непростой
ситуации оказались, куда сами себя загнали. Мы сами ее так заварили, поэтому
сами себя вытащить только можем. Старались играть на результат. В первом
периоде пытались сдержать соперника, сыграть на контрактах, что удалось, и мы
забили нужные голы. В третьем периоде понравилось, как команда сражалась –
именно как команда – один за всех и все за одного.
- Не считаете ли вы,
что «Адмирал» слишком много передач делал, и игроки часто заигрывались?
-Может, в первом периоде мы и заигрывались, и лишние передачи получались. Но мы просили так действовать, так как соперник играл в давление и перекрывал выход из зоны, а за счет короткого паса можно как раз выходить из зоны. Во втором и третьем периодах мы уже упростили игру. Надо было сдержать противника в начале игры, а потом уже действовать на контратаках.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Адмирал - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Коллинс (Ро), 7:13 (1:0 - бол.). Яковлев (Плотников, Горшков), 7:56 (1:1). Казаков (Жафяров, Макаренко), 15:58 (1:2). Райт (Саболич, Ткачёв), 54:00 (1:3). Саболич (Ткачёв), 57:56 (1:4).
Место и дата
29 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция