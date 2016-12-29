Владимир Юрзинов: У нас четыре ведущих игрока травмированы, не хватает креатива в атаке
Главный тренер
«Куньлуня» Владимир Юрзинов прокомментировал поражение своих подопечных от «Адмирала»
(1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы пытались бороться, соперник здорово сыграл на контратаках, был лучше на своем пятаке и в завершении. Они сумели забить важные голы. У нас четыре ведущих игрока травмированы, не хватает креатива в атаке. За счет хорошей работы ничего не получилось, к сожалению», - сказал Юрзинов на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Адмирал - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы:
Коллинс (Ро), 7:13 (1:0 - бол.). Яковлев (Плотников, Горшков), 7:56 (1:1). Казаков (Жафяров, Макаренко), 15:58 (1:2). Райт (Саболич, Ткачёв), 54:00 (1:3). Саболич (Ткачёв), 57:56 (1:4).
Место и дата
29 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция