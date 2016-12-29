«Ак Барс» одержал волевую победу над «Северсталью»
«Ак Барс» дома взял верх над «Северсталью» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Василий Токранов, Иржи Секач и Стефан Эллиотт, у гостей – Арсений Хацей и Антон Сизов.
Отметим, что клуб из Татарстана по ходу игры уступал со счетом 0:2.
Казанцы занимают третье место в Восточной конференции, череповецкая команда идет 13-й на Западе.
3 января «Ак Барс» примет «Трактор», а «Северсталь» в тот же день сыграет на выезде с рижским «Динамо».
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