Восток ушел на новогодние каникулы. Запад еще играет
В последнем туре 2016 года «СКА-Нефтянику» надоело терять очки и он победил в Кемерове (7:5). Интересно, что на 69-й минуте цифры на табло (5:5) повторяли счет первой встречи соперников.
«Енисей» повторно переиграл «Байкал-Энергию» 3:0. Все голы хозяева забили до перерыва. На 85-й минуте оба тренера, поняв, что исход матча ясен, поменяли вратарей.
«Уральский трубник» на своем льду разгромил «Сибсельмаш» (11:1) и сделал гигантский шаг к попаданию в заветную четверку. Хет-трик на счету Андрея Герасимова.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ДЕКАБРЯ
1 СКА-Нефтяник Хабаровск 18 16 1 1 143-65 49
2 Енисей Красноярск 16 11 0 5 85-54 33
3 Байкал-Энергия Иркутск 18 10 1 7 91-81 31
4 Ур. трубник Первоуральск 16 5 1 10 57-78 16
5 Кузбасс Кемерово 16 3 2 11 79-110 11
6 Сибсельмаш Новосибирск 16 2 1 13 63-130 7
Оставшиеся матчи
5 января 2017 года, четверг
Сибсельмаш - Кузбасс
Уральский трубник - Енисей
СКА-Нефтяник - Байкал-Энергия
6 января, пятница
Сибсельмаш - Кузбасс
Уральский трубник - Енисей
СКА-Нефтяник - Байкал-Энергия
9 января, понедельник
Сибсельмаш - Енисей
Уральский трубник - Кузбасс
10 января, вторник
Сибсельмаш - Енисей
Уральский трубник - Кузбасс