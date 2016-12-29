Восток ушел на новогодние каникулы. Запад еще играет

В последнем туре 2016 года «СКА-Нефтянику» надоело терять очки и он победил в Кемерове (7:5). Интересно, что на 69-й минуте цифры на табло (5:5) повторяли счет первой встречи соперников.

«Енисей» повторно переиграл «Байкал-Энергию» 3:0. Все голы хозяева забили до перерыва. На 85-й минуте оба тренера, поняв, что исход матча ясен, поменяли вратарей.

«Уральский трубник» на своем льду разгромил «Сибсельмаш» (11:1) и сделал гигантский шаг к попаданию в заветную четверку. Хет-трик на счету Андрея Герасимова.





ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ДЕКАБРЯ

1 СКА-Нефтяник Хабаровск 18 16 1 1 143-65 49

2 Енисей Красноярск 16 11 0 5 85-54 33

3 Байкал-Энергия Иркутск 18 10 1 7 91-81 31

4 Ур. трубник Первоуральск 16 5 1 10 57-78 16

5 Кузбасс Кемерово 16 3 2 11 79-110 11

6 Сибсельмаш Новосибирск 16 2 1 13 63-130 7





Оставшиеся матчи

5 января 2017 года, четверг

Сибсельмаш - Кузбасс

Уральский трубник - Енисей

СКА-Нефтяник - Байкал-Энергия

6 января, пятница

Сибсельмаш - Кузбасс

Уральский трубник - Енисей

СКА-Нефтяник - Байкал-Энергия

9 января, понедельник

Сибсельмаш - Енисей

Уральский трубник - Кузбасс

10 января, вторник

Сибсельмаш - Енисей

Уральский трубник - Кузбасс



