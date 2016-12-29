Васкес и Ковачич не помогут «Реалу» в ближайших матчах

Как сообщает Marca, двое полузащитников мадридского «Реала» Лукас Васкес и Матео Ковачич получили повреждения и не помогут «сливочным» в первых матчах 2017 года.



Сообщается, что Васкес получил травму голени в финальном матче чемпионата мира среди клубов, в то время как у Ковачича вывих левой лодыжки.



Напомним, в начале грядущего года «сливочные» проведут 4 января матч 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».