Футболисты «Динамо» оригинально поздравили болельщиков с Новым годом (видео)

Футболисты московского «Динамо» прокричали новогоднюю кричалку для болельщиков клуба.

Видеоролик появился в официальном Youtube-канале «Динамо». В нем все игроки скандируют кричалку с поздравлениями на мотив традиционной: «Лишь в одну команду мы верим...».

В съемках принял участие и главный тренер клуба Юрий Калитвинцев. Причем по задумке режиссера, Калитвинцев сам предстает и в роли автора видео.

Напомним, сегодня стало известно, что ВФСО «Динамо» приобрело 74 процента акций футбольного «Динамо» у ВТБ за символический 1 рубль.

Сейчас «Динамо» занимает первое место в ФНЛ и является главным претендентом на выход в РФПЛ, откуда вылетело в прошлом сезоне.