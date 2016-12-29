Анатолий Емелин: Ребята были очень хорошо настроены, но, видать, где-то перегорели

Старший тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анатолий Емелин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- У нас было безобразное начало, потом смогли выровнять игру. Сравняли счёт, но, к сожалению, необязательный четвёртый гол привёл к поражению.



- С чем вы связываете подобное начало игры не только сегодня, но и в предыдущих матчах?

- Я считаю, что сегодня ребята были очень хорошо настроены, но, видать, где-то перегорели, потому что такие ненужные удаления - это только перенастрой.

- Четвёртое поражение подряд связано с тем, что перегрузили игроков в перерыве?

- Была хорошая работа проведена. Здесь момент психологии. Я думаю, что мы это выправим, потому что в физическом плане мы хорошо выглядим.

- Прокомментируйте трансфер Мертла…

- Это больше вопрос к Вайсфельду. Нам нужен был центральный нападающий, которого мы приобрели. Именно для первого звена.

- Вам понравилась его игра сегодня?

- Отрезками он сыграл хорошо, где-то не очень. Я думаю, что первая игра для него на «четвёрку».

- Планируете его оставить в первом звене?

- После Нового года мы соберёмся, подумаем.

- Как вы оцените игру Гончарова?

- Наверное, он очень много хочет сделать. Надо ему немножко сбавить обороты и, я думаю, он будет надёжно играть.