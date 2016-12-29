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Анатолий Емелин: Ребята были очень хорошо настроены, но, видать, где-то перегорели

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Старший тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анатолий Емелин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- У нас было безобразное начало, потом смогли выровнять игру. Сравняли счёт, но, к сожалению, необязательный четвёртый гол привёл к поражению.

- С чем вы связываете подобное начало игры не только сегодня, но и в предыдущих матчах?
- Я считаю, что сегодня ребята были очень хорошо настроены, но, видать, где-то перегорели, потому что такие ненужные удаления - это только перенастрой.

- Четвёртое поражение подряд связано с тем, что перегрузили игроков в перерыве?
- Была хорошая работа проведена. Здесь момент психологии. Я думаю, что мы это выправим, потому что в физическом плане мы хорошо выглядим.

- Прокомментируйте трансфер Мертла…
- Это больше вопрос к Вайсфельду. Нам нужен был центральный нападающий, которого мы приобрели. Именно для первого звена.

- Вам понравилась его игра сегодня?
- Отрезками он сыграл хорошо, где-то не очень. Я думаю, что первая игра для него на «четвёрку».

- Планируете его оставить в первом звене?
- После Нового года мы соберёмся, подумаем.

- Как вы оцените игру Гончарова?
- Наверное, он очень много хочет сделать. Надо ему немножко сбавить обороты и, я думаю, он будет надёжно играть.

Матч

Салават Юлаев - Металлург Мг - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Голы:

Осала (Сантала, Филиппи), 0:50 (0:1 - бол.). Осала (Береглазов, Сантала), 2:23 (0:2 - бол.). Коварж 27:34 (0:3). Умарк (Мертль), 31:43 (1:3 - бол.). Куляш 32:00 (2:3). Хартикайнен (Лепистё), 42:34 (3:3 - бол.). Сантала (Бирюков, Сёмин), 46:31 (3:4). Тимкин (Филиппи), 59:51 (3:5).

Место и дата

29 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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