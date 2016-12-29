Илья Воробьев: «Салават» и «Магнитка» - это всегда интересный и искромётный хоккей
Главный тренер
магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы
своих подопечных над командой «Салават Юлаев» (5:3) в матче регулярного
чемпионата КХЛ.
- У нас было очень хорошее
начало, потом «Салават» вернулся в игру. Я рад, что мы выиграли сегодня. Мы с
хорошим настроением встречаем Новый год. Я думаю, что «Салават» и «Магнитка»
это всегда интересный и искромётный хоккей. И хочется пожелать всем здоровья в
новом году.
- Как, на ваш взгляд, Томми Сантала вписывается в коллектив?
- Он забил, отдал. Нормально вписывается.
Матч
Салават Юлаев - Металлург Мг - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Филиппи), 0:50 (0:1 - бол.). Осала (Береглазов, Сантала), 2:23 (0:2 - бол.). Коварж 27:34 (0:3). Умарк (Мертль), 31:43 (1:3 - бол.). Куляш 32:00 (2:3). Хартикайнен (Лепистё), 42:34 (3:3 - бол.). Сантала (Бирюков, Сёмин), 46:31 (3:4). Тимкин (Филиппи), 59:51 (3:5).
Место и дата
29 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция