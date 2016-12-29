Нападающий Будковский покинет «Анжи»
Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, скорее всего, покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщил агент игрока Вадим Шаблий.
Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний украинец может перейти в «Уфу».
«Пока мы решаем вопросы с «Анжи», дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб», - цитирует Шаблия ТАСС.
Будковский перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.
Ранее сегодня официальный сайт чешской федерации футбола сообщил, что Павел Врба покинул пост главного тренера «Анжи».
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