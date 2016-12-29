Нападающий Будковский покинет «Анжи»

читайте также

Нападающий «Урала» Лунгу может перейти в «Аль-Джазиру» Нападающий «Урала» Чисамба Лунгу может продолжить карьеру в эмиратском клубе «Аль-Джазира», сообщает 66.ru.

Федерация футбола Чехии: Врба покинул «Анжи» Павел Врба оставил пост главного тренера «Анжи». Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Чехии со ссылкой на источник, близкий к Врбе.

Виталий Кафанов: Переходы Лунева и Селихова? Любой вратарь хочет попасть в топ-клуб Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился своим мнением о переходах Александра Селихова и Андрея Лунева в «Спартак» и «Зенит» соответственно.

Виталий Кафанов: «Ростов» хотел купить Крицюка, но узнали стоимость и отказались Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об интересе донского клуба к голкиперу «Краснодара» Станиславу Крицюку, а также дал оценку нынешнему стражу ворот «Ростова» Сослану Джанаеву.

Эменике вместо «Спартака» может оказаться в «Локомотиве» Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике может перейти в «Локомотив», а не в «Спартак», как сообщалось ранее.

Подтянуть своих. Кого Луческу может пригласить из «Шахтера» в «Зенит» «Советский спорт» рассказывает, на кого еще следует обратить внимание «Зениту» при анализе состава «горняков».

Самедов не поедет на сбор «Локомотива», если останется в клубе Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов не поедет за границу на сбор с основным составом, если останется в клубе, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Наиль Измайлов: Новую базу «Спартака» планируем сдать в марте 2017 года Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о ходе строительства базы красно-белых в Тушине.

«Спартак» хочет купить 18-летнего форварда сборной Конго «Спартак» сделал албанское «Тиране» предложение о трансфере нападающего Мервейла Ндокайта, сообщает DRCPF.

Григорий Иванов: Во второй части сезона «Урал» исправит положение и будет радовать игрой болельщиков Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги первой половины сезона.

Григорий Иванов: Только налогов в этом году «Урал» заплатил на сумму более 80 миллионов рублей Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

Григорий Иванов: Широков взял паузу, чтобы подумать над предложением «Урала» Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе Романа Широкова в екатеринбургский клуб.

«Зенит» подпишет Ракицкого и Тайсона? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Агент: Переговоры по переходу Луиса Адриано в «Спартак» имеют позитивный характер Агент форварда «Милана» Луиса Адриано Жилмар Велоз рассказал о переговорах по переходу 29-летнего бразильца в «Спартак».

Григорий Иванов: В «Урале» еще будут один-два новичка Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможных приобретениях команды.

«Зенит» предложил 15 млн евро за Ракицкого Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание Ajansspor.

Александр Бубнов: «Томь» и «Анжи», скорее всего, в этом сезоне покинут РФПЛ Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что, скорее всего, премьер-лигу в этом году покинут «Томь» и «Анжи».

Тренер: Ахмедов не собирается покидать «Краснодар» Главный тренер сборной Узбекистана Самвел Бабаян опроверг информацию, что полузащитник «Краснодара» и узбекистанской национальной команды Одил Ахмедов хочет покинуть краснодарский клуб.

Василий Уткин: Уход Промеса? «Зенит» вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли! Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о возможном трансфере полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса в «Ливерпуль».