Евгений Коротков: Фанаты разозлились на нас и поэтому закидали лед игрушками (видео)

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Коротков прокомментировал поражение команды от магнитогорского «Металлурга» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Первая половина второго периода тоже была не слишком удачной, но потом наша команда сумела прибавить. За счёт чего?

- Договорились, что должны улучшить свою игру, побыстрее играть. В принципе, второй период закончили удачно и третий начали хорошо, забили гол, сравняли. При счёте 3:4 Денис Паршин не попал в пустые ворота, такие моменты надо реализовывать.

- Это невезение или недоработка?

- Думаю, что это невезение. Надо работать и тогда везение вернётся к нам.

- Что скажете о проведённом сегодня Мишкопаде?

- Всё понравилось. Только думаю, что он немного раньше начался. Наверное, болельщики разозлились на нас и поэтому начали закидывать лёд Мишкопадом.

- Впереди Новый год. Что скажете нашим болельщикам?

- Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом! Самое главное всем крепкого здоровья. Пусть всё плохое останется в старом году, а в 2017-ом придёт всё хорошее. Надеюсь, что и у нас так будет. Весь негатив мы оставим в 2016-м, а в Новом году будем играть с новыми силами.