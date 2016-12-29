Евгений Коротков: Фанаты разозлились на нас и поэтому закидали лед игрушками (видео)
Нападающий «Салавата
Юлаева» Евгений Коротков прокомментировал поражение команды от магнитогорского «Металлурга»
(3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Первая половина
второго периода тоже была не слишком удачной, но потом наша команда сумела
прибавить. За счёт чего?
- Договорились, что должны улучшить свою игру, побыстрее играть. В принципе, второй период закончили удачно и третий начали хорошо, забили гол, сравняли. При счёте 3:4 Денис Паршин не попал в пустые ворота, такие моменты надо реализовывать.
- Это невезение или
недоработка?
- Думаю, что это невезение. Надо работать и тогда везение вернётся к нам.
- Что скажете о
проведённом сегодня Мишкопаде?
- Всё понравилось. Только думаю, что он немного раньше начался. Наверное, болельщики разозлились на нас и поэтому начали закидывать лёд Мишкопадом.
- Впереди Новый год.
Что скажете нашим болельщикам?
- Поздравляю всех болельщиков с наступающим Новым годом! Самое главное всем крепкого здоровья. Пусть всё плохое останется в старом году, а в 2017-ом придёт всё хорошее. Надеюсь, что и у нас так будет. Весь негатив мы оставим в 2016-м, а в Новом году будем играть с новыми силами.
Матч
Салават Юлаев - Металлург Мг - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Голы:
Осала (Сантала, Филиппи), 0:50 (0:1 - бол.). Осала (Береглазов, Сантала), 2:23 (0:2 - бол.). Коварж 27:34 (0:3). Умарк (Мертль), 31:43 (1:3 - бол.). Куляш 32:00 (2:3). Хартикайнен (Лепистё), 42:34 (3:3 - бол.). Сантала (Бирюков, Сёмин), 46:31 (3:4). Тимкин (Филиппи), 59:51 (3:5).
Место и дата
29 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция