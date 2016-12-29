Илья Ковальчук: У СКА были моменты, но их создавала одна тройка, остальные три - нет

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).

- Первые два периода играли безобразно. В третьем было лучше, создали моменты, но не смогли их реализовать. Надо сделать выводы. У нас будет несколько выходных, восстановимся. Впереди сложная серия, надо набирать силы.

- А что не так было в первых двух периодах?

- Были моменты, но их создавала только одна тройка, остальные три - нет. Надо лучше начинать матчи.

- Почему в концовке при игре 6 на 4 не удалось ничего создать?

- Пытались отдать лишний пас, а надо было бросить. Но сейчас уже время назад не вернуть, посмотрим видео и сделаем выводы.

- В гостях вы обыграли «Локомотив» 7:1. Может, это повлияло как-то на этот матч?

- У них вратарь очень хорошо сыграл, а в нескольких моментах ему очень повезло. Можно сказать, это его заслуга, что «Локомотив» победил.

- Не показалось, что «Локомотив» сознательно играл грубо?

- Нет, это хоккей. Все стараются победить, никакой грубости не было.

- Новогоднее настроение не ушло из-за поражения?

- Его и не было пока. Мы понимали, что будет важная игра с большим количеством зрителей. Новогоднее настроение будет 31 декабря.

- Что пожелаете болельщикам?

- Хочется поблагодарить их за 2016 год. У нас лучшая атмосфера не только в КХЛ и Европе, но и со всей Америкой вместе взятой. Клуб делает много для болельщиков, а они чувствуют, что мы вместе. Дай бог, чтобы мы оставались одной семьей, нас ждут великие дела, - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2. На шайбы Петри Контиолы и Брэндона Козуна хозяева ответили точным броском Ильи Ковальчука.

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранили первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимают четвертое место.

Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».