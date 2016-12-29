Нападающий «Урала» Лунгу может перейти в «Аль-Джазиру»

Форвард «Урала» Чисамба Лунгу может продолжить карьеру в эмиратском клубе «Аль-Джазира», сообщает 66.ru.

«Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим», - цитирует издание президента «Урала» Григория Иванова.

Напомним, 25-летний игрок из Замбии перешел в команду из Екатеринбурга в 2010 году, его контракт рассчитан до 2018 года.

В этом сезоне Лунгу провел в чемпионате России 17 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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