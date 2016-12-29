Виталий Фридзон вошел в сотню лучших снайперов Евролиги

Два точных штрафных броска на 17-й минуте матча против «Црвены Звезды» позволил Виталию Фридзону войти в сотню лучших снайперов Евролиги за всю историю проведения турнира.

До сегодняшнего матча в активе Фридзона было 1144 набранных очка. 49 матчей защитник провел в составе «Химок» и 95 матчей сыграл за ЦСКА, набирая в среднем по 7,9 очка за игру.

Символический «Клуб 100» объединяет игроков, входящих в сотню лучших по одному из пяти основных статистических показателей (очки, передачи, подборы, блок-шоты, перехваты). На текущий момент в Клуб входят 240 баскетболистов. Помимо Фридзона места в ТОП-100 занимают еще шестеро россиян.

Виктор Хряпа (5-е место в блок-шотах, 10-е место в перехватах, 11-е место в подборах, 19-е место в передачах, 67-е место в очках)

Алексей Саврасенко (10-е место в блок-шотах, 27-е место в подборах)

Саша Каун (18-е место в блок-шотах, 62-е место в подборах)

Сергей Моня (30-е место в блок-шотах)

Андрей Воронцевич (39-е место в подборах, 56-е место в блок-шотах)

Андрей Кириленко (91-е место в блок-шотах)

Матч «Црвена Звезда» - ЦСКА проходит в эти минуты, «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию этой встречи.