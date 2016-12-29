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СКА дома уступил «Локомотиву», потерпев второе поражение подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

Счет в матче открыли гости на четвертой минуте точным броском Петри Контиолы, а за две минуты до окончания второго периода Брэндон Козун увеличил преимущество. На первой минуте последнего периода Илья Ковальчук установил окончательный счет во встрече.

Это поражение стало для СКА вторым подряд: 27 декабря в Казани армейцы по буллитам уступили «Ак Барсу» (2:3).

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранил первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимает четвертое место. 

 Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».

Матч

СКА - Локомотив - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль), 3:57 (0:1). Козун (Тэлбот), 38:35 (0:2). Ковальчук (Войнов, Барабанов), 40:20 (1:2).

Место и дата

29 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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