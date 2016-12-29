СКА дома уступил «Локомотиву», потерпев второе поражение подряд

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

Счет в матче открыли гости на четвертой минуте точным броском Петри Контиолы, а за две минуты до окончания второго периода Брэндон Козун увеличил преимущество. На первой минуте последнего периода Илья Ковальчук установил окончательный счет во встрече.

Это поражение стало для СКА вторым подряд: 27 декабря в Казани армейцы по буллитам уступили «Ак Барсу» (2:3).

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранил первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимает четвертое место.

Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».