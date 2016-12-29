Второй этап стартует 15 января

Первые два тура второго этапа Чемпионата России по хоккею с мячом в обеих группах назначены на 15 и 18 января 2017 г. 22 января состоится матч за Суперкубок. После чего в Чемпионате будет перерыв для подготовки и участия сборной России в чемпионате мира в Швеции.

Календарь игр:

15 января 2017 г. (воскресенье)

Группа I

«СКА-Нефтяник» — «Водник»

«Байкал-Энергия» — «Волга»

«Енисей» — А3

Б4 — А4

Группа II

Б5 — А5

Б6 — А6

18 января 2017 г. (среда)

Группа I

«СКА-Нефтяник» — «Волга»

«Байкал-Энергия» — «Водник»

«Енисей» — А4

Б4 — А3

Группа II

Б5 — А6

Б6 — А5

Чемпионат возобновится 9 февраля. Календарь остальных игр второго этапа будет опубликован по завершению матчей первого этапа.



