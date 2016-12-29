Второй этап стартует 15 января
Первые два тура второго этапа Чемпионата России по хоккею с мячом в обеих группах назначены на 15 и 18 января 2017 г. 22 января состоится матч за Суперкубок. После чего в Чемпионате будет перерыв для подготовки и участия сборной России в чемпионате мира в Швеции.
Календарь игр:
15 января 2017 г. (воскресенье)
Группа I
«СКА-Нефтяник» — «Водник»
«Байкал-Энергия» — «Волга»
«Енисей» — А3
Б4 — А4
Группа II
Б5 — А5
Б6 — А6
18 января 2017 г. (среда)
Группа I
«СКА-Нефтяник» — «Волга»
«Байкал-Энергия» — «Водник»
«Енисей» — А4
Б4 — А3
Группа II
Б5 — А6
Б6 — А5
Чемпионат возобновится 9 февраля. Календарь остальных игр второго этапа будет опубликован по завершению матчей первого этапа.
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