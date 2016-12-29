Олег Знарок: Не очень серьезно отнеслись к своим моментам. Боженька нас наказал

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).

– Всех с Новым годом, желаю здоровья, счастья. Мы не смогли переиграть вратаря. Не очень серьезно относились к своим моментам поначалу.

– Причина невезения – недостаточная концентрация?

– Наверное, так можно сказать по первому периоду. Потом мы захотели, все силы приложили. Боженька нас наказал, – приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2. На шайбы Петри Контиолы и Брэндона Козуна хозяева ответили точным броском Ильи Ковальчука.

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранили первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимают четвертое место.

Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».