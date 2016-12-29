Вячеслав Войнов: 1 января у СКА будет сбор и тренировка. К следующей игре будем готовы

Защитник СКА Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Локомотивом» (1:2).

- СКА забросил только одну шайбу. Что случилось с командой?

- Не знаю. Если бы начали игру так же, как заканчивали, может, результат был бы другой. Вратарь у них очень хорошо сыграл сегодня.

- Первая игра с «Локомотивом» для армейцев сложилась удачно. Та победа сказывалась на этой игре?

- После каждого матча мы делаем выводы и забываем про него. Сегодня был новая встреча, на которую мы готовились по-другому.

- Что говорил в перерывах Олег Знарок, после игры? Успели какие-то выводы сделать?

- Вы видели, что игра поменялась во втором и третьем периодах. Значит, что-то говорил.

- Почему команда не реализовывает большинство во втором матче подряд?

- Где-то потеряли удачу. Когда это происходит, тяжело ее потом обратно вернуть.

- Последняя домашняя игра проиграна. Новогоднее настроение после такого поражения осталось?

- Честно говоря, оно подпорчено. Хотели дома выиграть, порадовать болельщиков, но у нас этого не получилось.

- Уже 2 января у СКА начнется новая выездная серия. Успеете отдохнуть, восстановиться психологически и хорошо отпраздновать Новый год?

- Конечно. Первого числа у нас будет сбор, тренировка. К следующей игре будем готовы, - приводит слова Войнова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2. На шайбы Петри Контиолы и Брэндона Козуна хозяева ответили точным броском Ильи Ковальчука.

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранили первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимают четвертое место.

Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».