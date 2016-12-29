Дубль Полыгалова помог «Нефтехимику» обыграть на выезде «Витязь»
В матче
регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» на выезде обыграл «Витязь» со счетом 5:2.
В составе
победителей дубль оформил Игорь Полыгалов и по разу отличились Рикард Йюнге,
Жильбер Брюле, Игорь Бортников, а хозяев льда шайбы забросили Максим Афиногенов
и Алексей Макеев.
Подольская
команда с 66-ю очками занимает восьмое место в Западной конференции, а «Нефтехимик»
расположился на девятой строчке, имея в активе 61 очко.
В следующем туре
нижнекамцы 3 января примут «Салават Юлаев», а подопечные Валерия Белова в этот
же день на выезде сыграют с новокузнецким «Металлургом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - Нефтехимик - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Голы:
Афиногенов (Головков, Никулин), 23:49 (1:0 - бол.). Гюнге (Брюле, Квартальнов), 29:10 (1:1). Полыгалов (Столяров, Бортников), 32:00 (1:2). Брюле (Гюнге, Лямин), 46:19 (1:3 - бол.). Полыгалов (Бортников), 46:48 (1:4). Макеев (Семёнов, Афиногенов), 50:38 (2:4). Бортников (Столяров), 56:38 (2:5).
Место и дата
29 декабря 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция