Алексей Кудашов: За счет игры вратаря, самоотверженности и везения удалось победить СКА

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).

- Всех с наступающими праздниками. Бывают такие игры, когда соперник давит, создает много моментов, но выигрываешь ты. За счет игры вратаря, самоотверженности, везения все удалось. Сегодня была одна из таких игр, - приводит слова Кудашова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2. На шайбы Петри Контиолы и Брэндона Козуна хозяева ответили точным броском Ильи Ковальчука.

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранили первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимают четвертое место.

Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».