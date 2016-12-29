Эмиль Галимов: Всегда важно выигрывать, не только перед новым годом

Нападающий «Локомотива» Эмиль Галимов поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).

- Хорошая игра была, создали довольно много моментов. Мурыгин сыграл просто отлично, сегодня его день. Спасибо ему, без него бы не выиграли.

- Прокомментируйте эпизод, когда вы ударили локтем Шипачева.

- Был игровой момент: я переносил руку, если честно, удара там и не получилось в лицо, он скользящий был. Не знаю, почему Шипачев так упал. Я вроде потом говорил с ним, он сказал, что я несильно его задел. Нормально все.

- Вы были готовы к тому, что получите штраф до конца игры?

- Нет, почему? Судьи правильно отреагировали, потому что видели, что ничего не было.

- Важно победить в последнем матче в году, чтобы в следующий вступить с хорошим настроем?

- Всегда важно выигрывать, не только перед новым годом. Просто очередная победа.



- После поражения в Ярославле какие выводы сделали?

- Много выводов было, просто уже много матчей сыграли после той встречи. Тогда чуть перегорели, наверно. Много разговаривали об этом, - приводит слова Галимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2. На шайбы Петри Контиолы и Брэндона Козуна хозяева ответили точным броском Ильи Ковальчука.

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранили первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимают четвертое место.

Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».