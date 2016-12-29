Зинэтула Билялетдинов: Мы к любой команде готовимся и относимся с уважением

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от победы своих подопечных над «Северсталью (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Неудачный первый период, остальные два ребята играли с отдачей и желанием. Ломали и себя, и ситуацию. В целом я доволен.



- С чем связан провал в начале матча? Недооценка соперника?

- Недооценки не было. Мы к любой команде готовимся и относимся с уважением. Где-то, наверное, не хватило эмоций, которые нам были нужны. Предыдущая игра также была хорошая, с большой отдачей.

- Василий Токранов вернулся после травмы, сразу забил и отдал. Что можете сказать о его игре?

- Забил гол, отдал передачу. Что тут еще можно сказать? Хорошо сыграл.

- Как оцените игру Артема Лукоянова, который вернулся в тройку к Владимиру Ткачеву?

- Не могу сказать, что он сейчас в хорошей форме. У него есть над чем работать. Будем работать.