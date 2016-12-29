Зинэтула Билялетдинов: Мы к любой команде готовимся и относимся с уважением
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от
победы своих подопечных над «Северсталью (3:2) в матче регулярного чемпионата
КХЛ.
- Неудачный первый период, остальные два
ребята играли с отдачей и желанием. Ломали и себя, и ситуацию. В целом я
доволен.
- С чем связан провал в начале матча?
Недооценка соперника?
- Недооценки не было. Мы к любой команде готовимся и относимся с уважением. Где-то, наверное, не хватило эмоций, которые нам были нужны. Предыдущая игра также была хорошая, с большой отдачей.
- Василий Токранов вернулся после
травмы, сразу забил и отдал. Что можете сказать о его игре?
- Забил гол, отдал передачу. Что тут еще можно сказать? Хорошо сыграл.
- Как оцените игру Артема Лукоянова,
который вернулся в тройку к Владимиру Ткачеву?
- Не могу сказать, что он сейчас в хорошей форме. У него есть над чем работать. Будем работать.
Матч
Ак Барс - Северсталь - 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)
Голы:
Хацей 4:43 (0:1). Сизов (Мазур, Кодола), 7:06 (0:2). Токранов (Секач, Азеведо), 25:32 (1:2 - бол.). Секач (Свитов, Токранов), 27:51 (2:2 - бол.). Эллиотт (Токранов, Глинкин), 37:58 (3:2).
Место и дата
29 декабря 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция