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Павел Красковский: Мурыгин внес большую лепту в победу над СКА

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1). 

- Хотелось закончить год на приятной ноте. Вся команда билась до последнего. Хочется поблагодарить болельщиков, так много людей болели за нас. Надеюсь, мы оправдали их надежды и свои тоже.

- Мурыгин сыграл выше всяких похвал.
- Леха - молодчик, он готовился, внес большую лепту в победу. Спасибо ему за это.

- Насколько было важно выиграть после обидного разгромного поражения в Ярославле?
- Мы не обращали на это внимание, просто готовились как к очередной игре. Знали, что СКА - очень сильный соперник, и очень серьезно готовились.

- Удалось закрыть большинство армейцев.
- Мы изучали эти моменты, раз все получилось, значит, хорошо разбирали, - приводит слова Красковского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2. На шайбы Петри Контиолы и Брэндона Козуна хозяева ответили точным броском Ильи Ковальчука.

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранили первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимают четвертое место.

Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».

Матч

СКА - Локомотив - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Контиола (Крунвалль), 3:57 (0:1). Козун (Тэлбот), 38:35 (0:2). Ковальчук (Войнов, Барабанов), 40:20 (1:2).

Место и дата

29 декабря 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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