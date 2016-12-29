Павел Красковский: Мурыгин внес большую лепту в победу над СКА

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский поделился впечатлениями от победы над СКА (2:1).

- Хотелось закончить год на приятной ноте. Вся команда билась до последнего. Хочется поблагодарить болельщиков, так много людей болели за нас. Надеюсь, мы оправдали их надежды и свои тоже.

- Мурыгин сыграл выше всяких похвал.

- Леха - молодчик, он готовился, внес большую лепту в победу. Спасибо ему за это.

- Насколько было важно выиграть после обидного разгромного поражения в Ярославле?

- Мы не обращали на это внимание, просто готовились как к очередной игре. Знали, что СКА - очень сильный соперник, и очень серьезно готовились.

- Удалось закрыть большинство армейцев.

- Мы изучали эти моменты, раз все получилось, значит, хорошо разбирали, - приводит слова Красковского корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2. На шайбы Петри Контиолы и Брэндона Козуна хозяева ответили точным броском Ильи Ковальчука.

Армейцы после последнего матча 2016 года сохранили первое место в Западной конференции, имея в активе 104 очка. Ярославцы с 78 очками занимают четвертое место.

Следующий матч СКА проведет 3 января в Минске против «Динамо». Начало встречи в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Локомотив» в этот же день сыграет с «Сибирью».