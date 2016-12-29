ЦСКА потерпел второе поражение кряду в Евролиге, проиграв «Црвене Звезде»
В матче 15-го тура регулярного
чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде проиграл «Црвене Звезде» со счетом 78:67
(14:27, 20:21, 22:16,11:14)
Самым результативным на площадке
оказался игрок московской команды Андрей Воронцевич, в его активе 21 очко.
Стоит отметить, два точных штрафных
броска на 17-й минуте позволил Виталию Фридзону
войти в сотню лучших снайперов Евролиги за всю историю проведения турнира.
Армейцы несмотря на второе поражение кряду, лидируют в турнирной таблице, а команда из Белграда расположилась на девятом месте.
В следующем туре подопечные Димитриса Итудиса 6 января примут мадридский «Реал», а сербская команда в этот же день на выезде сыграет с «Жальгирисом»
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Евролига
Регулярный чемпионат
15-й тур
Матч
Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67
Место и дата
29 декабря 21:00, Александар Николич, Онлайн-трансляция