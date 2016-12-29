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ЦСКА потерпел второе поражение кряду в Евролиге, проиграв «Црвене Звезде»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на выезде проиграл «Црвене Звезде» со счетом 78:67 (14:27, 20:21, 22:16,11:14)

Самым результативным на площадке оказался игрок московской команды Андрей Воронцевич, в его активе 21 очко.

Стоит отметить, два точных штрафных броска на 17-й минуте позволил Виталию Фридзону войти в сотню лучших снайперов Евролиги за всю историю проведения турнира.

Армейцы несмотря на второе поражение кряду, лидируют в турнирной таблице, а команда из Белграда расположилась на девятом месте. 

В следующем туре подопечные Димитриса Итудиса 6 января примут мадридский «Реал», а сербская команда в этот же день на выезде сыграет с «Жальгирисом» 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи. 

Евролига
Регулярный чемпионат
15-й тур

Матч

Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67

Место и дата

29 декабря 21:00, Александар Николич, Онлайн-трансляция

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