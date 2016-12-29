Валерий Белов: Матч с «Нефтехимиком» - один из худших в этом сезоне
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своих
подопечных от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Очень обидно, что такую игру провели. Пожалуй, один из худших матчей в
этом сезоне. Из домашних - точно. В чем дело - будем разбираться. Два дня было
на подготовку, ситуация была благоприятной.
Сятери значительно лучше. Посмотрим, как будут развиваться события. Как только он будет готов, будем его использовать. Как оценю игру Сапрыкина? Я оцениваю всю игру команды», - сказал Белов на послематчевой пресс-конференции.
Матч
Витязь - Нефтехимик - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Голы:
Афиногенов (Головков, Никулин), 23:49 (1:0 - бол.). Гюнге (Брюле, Квартальнов), 29:10 (1:1). Полыгалов (Столяров, Бортников), 32:00 (1:2). Брюле (Гюнге, Лямин), 46:19 (1:3 - бол.). Полыгалов (Бортников), 46:48 (1:4). Макеев (Семёнов, Афиногенов), 50:38 (2:4). Бортников (Столяров), 56:38 (2:5).
Место и дата
29 декабря 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция