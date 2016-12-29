Валерий Белов: Матч с «Нефтехимиком» - один из худших в этом сезоне

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение своих подопечных от «Нефтехимика» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень обидно, что такую игру провели. Пожалуй, один из худших матчей в этом сезоне. Из домашних - точно. В чем дело - будем разбираться. Два дня было на подготовку, ситуация была благоприятной.

Сятери значительно лучше. Посмотрим, как будут развиваться события. Как только он будет готов, будем его использовать. Как оценю игру Сапрыкина? Я оцениваю всю игру команды», - сказал Белов на послематчевой пресс-конференции.