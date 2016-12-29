Сборная Дании в овертайме обыграла Чехию на МЧМ
В матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Дании в
овертайме обыграла команду Чехии со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Йоахим Блихфельд, Николай Краг и Матиам
Фром, забивший в овертайме, а у чехов шайбы забросили Мартин Нечас и Филип
Гронек.
Датчане и чехи имеют по пять очков, но из-за разницы забитых-пропущеных
сборная Дании расположилась на втором месте группы А, а команда Чехии строчкой
ниже.
В следующем матче Дания 31 декабря сыграет со Швейцарией, а Чехия в этот же
день встретится со Швецией.
Молодежный ЧМ
Групповой этап
Группа А
Матч
Дания (U-20) - Чехия (U-20) - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Некаш (Мусил), 7:56 (0:1). Блихфельд (Бойсен, Ларсен), 28:41 (1:1). Гронек (Сухи), 30:29 (1:2). Кристенсен (Блихфельд), 53:36 (2:2). Фром (Кристенсен), 60:47 (3:2).
Место и дата
29 декабря 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция