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Сборная Дании в овертайме обыграла Чехию на МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Дании в овертайме обыграла команду Чехии со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Йоахим Блихфельд, Николай Краг и Матиам Фром, забивший в овертайме, а у чехов шайбы забросили Мартин Нечас и Филип Гронек.

Датчане и чехи имеют по пять очков, но из-за разницы забитых-пропущеных сборная Дании расположилась на втором месте группы А, а команда Чехии строчкой ниже.

В следующем матче Дания 31 декабря сыграет со Швейцарией, а Чехия в этот же день встретится со Швецией.

Молодежный ЧМ
Групповой этап
Группа А

Матч

Дания (U-20) - Чехия (U-20) - 3:2 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Некаш (Мусил), 7:56 (0:1). Блихфельд (Бойсен, Ларсен), 28:41 (1:1). Гронек (Сухи), 30:29 (1:2). Кристенсен (Блихфельд), 53:36 (2:2). Фром (Кристенсен), 60:47 (3:2).

Место и дата

29 декабря 21:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

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