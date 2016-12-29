Сборная Дании в овертайме обыграла Чехию на МЧМ

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира сборная Дании в овертайме обыграла команду Чехии со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Йоахим Блихфельд, Николай Краг и Матиам Фром, забивший в овертайме, а у чехов шайбы забросили Мартин Нечас и Филип Гронек.

Датчане и чехи имеют по пять очков, но из-за разницы забитых-пропущеных сборная Дании расположилась на втором месте группы А, а команда Чехии строчкой ниже.

В следующем матче Дания 31 декабря сыграет со Швейцарией, а Чехия в этот же день встретится со Швецией.

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