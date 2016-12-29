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Дзюбе предложили сняться в эротической рекламе

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» оригинально поздравил несколько футболистов премьер-лиги с Новым годом - устроили для них розыгрыши.

Нападающему сборной России и «Зенита» Дзюбе мы предложили сняться в рекламе шампуня. Но не в простой, а с намеком на эротику - во время съемок в душевой кабинке нужно было обнажиться по пояс.

Я представился владельцем крупного рекламного агентства, чтобы обсудить с Артемом контракт на весь 2017 год. С возможностью продления в 2018-м. И все же я был на грани провала, потому что форвард почуял неладное и повел себя крайне осмотрительно. Вот наш диалог по телефону.

- Алло, Артем?

- Да, видел ваши сообщения. Я вам скину контакты моего человека, с которым можно связаться и детали обсудить. Хорошо?

- Хорошо, но все же минутку послушайте. Бутылка для шампуня будет в виде мяча, поэтому мы обратились именно к вам, как к одному из самых популярных в стране футболистов. По сценарию вам нужно быть по пояс голым. Согласны?

- Давайте сначала пообщаетесь с моим представителем, а там дальше видно будет.

- Но в принципе вы не против, да?

- 50 на 50. С одной стороны, почему нет? А с другой - у нас иногда все это некорректно преподносится.

- Ну да, бывает...

- Поэтому обсудите сначала с моим человеком, сейчас сброшу вас контакт.    

- Хорошо, спасибо!

- Не за что.

Через минуту я уже писал Артему сообщение в WhatsApp.


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