МЧМ. Россия – США. Онлайн
Матч молодежных сборных России и США на сайте «Советского спорта».
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Матч
Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)Перерыв
Голы:
Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:13 (2:3 - бол.).
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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