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МЧМ. Россия – США. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч молодежных сборных России и США на сайте «Советского спорта». 

Следить за ходом матча можно здесь.

Матч

Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Перерыв

Голы:

Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:13 (2:3 - бол.).

Место и дата

29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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