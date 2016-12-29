Виталию Дьякову предложили вместо зарплаты участок земли в Томской области

«Советский спорт» оригинально поздравил несколько футболистов премьер-лиги с Новым годом - устроили для них розыгрыши.

Идею розыгрыша подкинул наш бывший коллега. Когда-то ему удался такой финт - он позвонил легионеру раменского «Сатурна» и от лица одного из руководителей клуба предложил тому вместо зарплаты землю в Подмосковье. В «Сатурне» как раз накапливались долги. Иностранец проглотил «наживку» и закричал: «Я так и знал, что все этим кончится! Мне нужны деньги, а не земля!» В общем, было весело

В этом сезоне много говорят о долгах «Томи». Виталий не брал трубку - в этот момент он был в отпуске за тысячи километров от России. Пришлось переписываться. Наш корреспондент позвонил защитнику Виталию Дьякову и предложил часть зарплаты отдать землей в Томской области. Закончилось все комплиментом от Дьякова: «Спасибо за розыгрыш и поздравления, было смешно!»

«Советский спорт» приносит извинения футбольному клубу «Томь», а также руководству Томской области! С наступающим вас!

