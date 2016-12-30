Рикки Хаттон признался в намерении покончить жизнь самоубийством

Экс-чемпион мира в суперлегком весе британец Рикки Хаттон несколько раз совершал попытки суицида.

- Я действительно пытался покончить с собой несколько раз. Бывало, я ходил в паб, напивался до потери пульса, а затем подолгу сидел дома в комнате с ножом в руке, - рассказал боксер.

На профессиональном ринге Рики Хаттон одержал 45 побед (32 - досрочно) и потерпел 3 поражения.

В июне 2005 года он отобрал чемпионский пояс IBF у Константина Цзю.

Хаттон окончательно покинул большой ринг в 2012 года после поражения в бою с украинцем Вячеславом Сенченко в Манчестере.



