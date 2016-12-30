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Крис Коулмэн отказался возглавить «Суонси»

Источник:  The SunКомментарии

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулмэн отказался возглавить команду АПЛ «Суонси» после отставки американского специалиста Боба Брэдли. 

Об этом сообщает The Sun.

В 1987 - 1991 Коулмэн защищал цвета «Суонси» в качестве игрока.

Напомним, 27 декабря с поста наставника валлийской команды был снят Боб Брэдли.

Он возглавил «Суонси» 3 октября 2016 года. Под его руководством команда провела 11 матчей, в которых одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Суонси» после 18 матчей английской премьер-лиги занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. В последнем матче под руководством Брэдли валлийский клуб 26 декабря был разгромлен на домашней арене «Вест Хэмом» со счетом 1:4.

Ранее сообщалось, что главным тренером «Суонси» может стать легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.

Крис Коулмэн минувшим летом вывел сборную Уэльса в полуфинал Евро-2016.

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