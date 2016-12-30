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Серена Уильямс объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном

Источник:  PeopleКомментарии

Вторая ракетка мира американка Серена Уильямс объявила о помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном.

- Он опустился передо мной на колено и произнес главные четыре слова. И я ответила ему «да», - цитирует Уильямс журнал People.

За карьеру Серена Уильямс выиграла 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и заработала около 82 миллионов долларов США.

35-летняя теннисистка пропустила концовку прошлого сезона. В частности, она не сыграла в Сингапуре на Итоговом турнире WTA.

Алексис Оганян является совладельцем крупного социального информационного портала Reddit.





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