Хабиб Нурмагомедов: Всему миру понятно, что от меня прячут Макгрегора. Но дайте мне Фергюсона

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в заочную полемику с президентом организации Дэйной Уайтом.

«Всему миру понятно, что вы прячете от меня Конора, но не надо рассказывать сказки фанатам, перестаньте лгать, будто я не хочу боя с Алдо, я готов драться с любым бойцом в моем весе.

Дайте мне конкурентный бой, после которого вы не сможете дальше прятать от меня пояс. А не такой бой, чтобы люди говорили после моей победы: «Он же маленький, Хабиб слишком большой для него и тому подобное». Сейчас я у вас прошу бой, которого ждет весь мир ММА, дайте мне Тони.

Вы ни разу не проводили поединок между двумя бойцами, у одного из которых девять побед подряд в рамках UFC, а у другого - восемь», - написал Нурмагомедов на своей странице в сети Instagram.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал о препятствиях, которые стоят на пути организации боя Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.



Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.



Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Чемпион мира ирландец Конор Макгрегор не планирует проводить бои до лета 2017 года.

