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Хабиб Нурмагомедов: Всему миру понятно, что от меня прячут Макгрегора. Но дайте мне Фергюсона

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в заочную полемику с президентом организации Дэйной Уайтом.

«Всему миру понятно, что вы прячете от меня Конора, но не надо рассказывать сказки фанатам, перестаньте лгать, будто я не хочу боя с Алдо, я готов драться с любым бойцом в моем весе.

Дайте мне конкурентный бой, после которого вы не сможете дальше прятать от меня пояс. А не такой бой, чтобы люди говорили после моей победы: «Он же маленький, Хабиб слишком большой для него и тому подобное». Сейчас я у вас прошу бой, которого ждет весь мир ММА, дайте мне Тони.

Вы ни разу не проводили поединок между двумя бойцами, у одного из которых девять побед подряд в рамках UFC, а у другого - восемь», - написал Нурмагомедов на своей странице в сети Instagram.

This message to @UFC : It is clear to everyone that you hiding Conor from me. But stop lying to your fans like I don't want fight with Aldo, I'm ready to fight with anyone in my division. Give me relevant fight, so you won't be able to hide the belt from me after. But not the fight, where people say after my victory: he is too small, Khabib too big for him etc. I'm asking you for match that whole world is waiting for, give me Tony. You have never matched up two guys with 9 and 8 win streak in UFC, NEVER IN UFC HISTORY. #telltruthtopeople ❗ Хочу обратиться к @UFC : Всему миру понятно что вы прячете от меня Конора, но не надо рассказывать свои сказки фанатам, перестаньте врать типо я не хочу боя с Альдо, я готов драться с любым бойцом в моем весе. Дайте мне конкурентный бой, после которого вы не сможете прятать от меня пояс. А не тот бой, чтоб люди говорили после моей победы: Он же маленький, Хабиб слишком большой для него и т д. Сейчас я у вас прошу бой, которого ждёт весь бойцовский мир, дайте мне Тони. Вы в своей истории не проводили бой между двумя бойцами у одного из которых 9 побед подряд в рамках UFC а у другого 8 побед. #говорителюдямправду #юфсишныеигрыопятьвтеме

Фото опубликовано Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал о препятствиях, которые стоят на пути организации боя Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

Напомни, 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Чемпион мира ирландец Конор Макгрегор не планирует проводить бои до лета 2017 года.

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