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ВИДЕО ДНЯ: Фанаты «Црвены Звезды» почтили память артистов российского ансамбля имени Александрова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Перед началом встречи «Црвена Звезда» – ЦСКА в рамках регулярного сезона Евролиги сербские болельщики почтили память ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

На «Комбанк-Арене» прозвучала сербская народная песня «Тамо далеко». А болельщики «Црвены Звезды» вывесили на трибуне баннер: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!» 

Напомним, российский ансамбль находился на борту военного самолета, потерпевшего крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря.


Матч в Белграде завершился со счетом 78:67 в пользу хозяев площадки.

Армейцы несмотря на второе поражение кряду, лидируют в турнирной таблице, а команда из Белграда расположилась на девятом месте. 

В следующем туре подопечные Димитриса Итудиса 6 января примут мадридский «Реал», а сербская команда в этот же день на выезде сыграет с «Жальгирисом».

Матч

Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67

Состав

Црвена Звезда: Кузмич (16), Симонович (14), Дженкинс (11)

ЦСКА: Воронцевич (21), Джексон (10)

Место и дата

29 декабря 21:00, Комбанк Арена, Онлайн-трансляция


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