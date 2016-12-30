ВИДЕО ДНЯ: Фанаты «Црвены Звезды» почтили память артистов российского ансамбля имени Александрова
Перед началом встречи «Црвена Звезда» – ЦСКА в рамках регулярного сезона Евролиги сербские болельщики почтили память ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
На «Комбанк-Арене» прозвучала сербская народная песня «Тамо далеко». А болельщики «Црвены Звезды» вывесили на трибуне баннер: «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!»
Напомним, российский ансамбль находился на борту военного самолета, потерпевшего крушение над Черным морем в ночь на 25 декабря.
Матч в Белграде завершился со счетом 78:67 в пользу хозяев площадки.
Армейцы несмотря на второе поражение кряду, лидируют в турнирной таблице, а команда из Белграда расположилась на девятом месте.
В следующем туре подопечные Димитриса Итудиса 6 января примут мадридский «Реал», а сербская команда в этот же день на выезде сыграет с «Жальгирисом».
Матч
Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67
Состав
Црвена Звезда: Кузмич (16), Симонович (14), Дженкинс (11)
ЦСКА: Воронцевич (21), Джексон (10)
Место и дата
29 декабря 21:00, Комбанк Арена, Онлайн-трансляция