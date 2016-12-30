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«Автомобилист» проиграл «Давосу» в четвертьфинале Кубка Шпенглера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Клуб КХЛ «Автомобилист» уступил швейцарскому «Давосу» со счетом 1:3 в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.

Старейший в мире международный хоккейный турнир проводится с 1923 года.

В составе «Автомобилиста» заброшенной шайбой отметился Анатолий Голышев (18-я минута). Шайбы «Давоса» забросили Туомо Рууту (6), Дрю Шор (9) и Марк Визер (44).

В полуфиналах Кубка Шпенглера сыграют «Динамо» (Минск) против сборной Канады (составленной из хоккеистов европейских клубов), а также «Давос» и другой швейцарский клуб «Лугано».

Матч

Давос - Автомобилист - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Рууту (Шо, Пашо), 5:28 (1:0 - бол.). Шо (Визер Д.), 8:35 (2:0). Голышев (Турбин), 17:58 (2:1). Визер М. (Рууту), 43:39 (3:1).

Место и дата

29 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция





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