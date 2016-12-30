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Димитрис Итудис: Поражение в Белграде – тяжелое, но мы получили хороший урок

Источник:  ЕвролигаКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение команды от «Црвены Звезды» в матче регулярного сезона Евролиги.

- Прежде всего, хотел бы поздравить «Црвену Звезду». Они заслужили эту победу. Плохое начало встречи преследовало нас, как тень, на протяжении всей игры.

Эти 13:0 причинили нам большой вред. Вышли на площадку маленькой пятеркой и дорого за это заплатили. Временами нам удавалось отыграться. Сократили отставание до 4 очков, но 19 потерь говорят о том, что мы не следовали плану на игру и не делали того, что было задумано. В целом, это очень тяжелое поражение, но мы получили хороший урок, - заявил Итудис.

Матч в Белграде завершился со счетом 78:67 в пользу хозяев площадки.

Армейцы несмотря на второе поражение кряду, лидируют в турнирной таблице, а команда из Белграда расположилась на девятом месте. 

В следующем туре подопечные Димитриса Итудиса 6 января примут мадридский «Реал», а сербская команда в этот же день на выезде сыграет с «Жальгирисом».

Матч

Црвена Звезда - ЦСКА - 78:67

Состав

Црвена Звезда: Кузмич (16), Симонович (14), Дженкинс (11)

ЦСКА: Воронцевич (21), Джексон (10)

Место и дата

29 декабря 21:00, Комбанк Арена, Онлайн-трансляция

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