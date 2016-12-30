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Бывший хавбек ЦСКА Расмус Эльм продлил контракт с «Кальмаром»

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Расмус Эльм продлил контракт с клубом «Кальмар».

28-летний футболист, покинувший ЦСКА в 2015 году из-за проблем со здоровьем.

- Он болен и тренироваться не может. Как только он увеличивает нагрузки, у него идет кровь. Есть вероятность, что он вообще прекратит играть в футбол. Главное, чтобы как человек он не стал инвалидом. Мы выполняем все условия по контракту с Расмусом. Мне сказали, что в мире с такой болезнью есть десять футболистов и девять из них уже не выходят на поле. Если он позволит себе где-то когда-то играть, то как минимум рискует стать инвалидом, как максимум может умереть, - прокомментировал тогда сложившуюся ситуацию президент красно-синих Евгений Гинер.

В сезоне-2016 Эльм провел за «Кальмар» 18 матчей в чемпионате Швеции и забил один мяч.

Его новое соглашение с клубом из родного города будет действовать до конца 2017 года, сообщает официальный сайт «Кальмара». 

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