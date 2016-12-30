День в истории. Берти Фогтсу исполнилось 70 лет

Сегодня исполняется 70 лет знаменитому немецкому футболисту и тренеру Берти Фогтсу.

Фогтс родился 30 декабря 1946 года в Бюттгене (Западная Германия).

На протяжении всей профессиональной карьеры (1965 - 1979) он защищал цвета «Боруссии» из Менхенгладбаха. За невысокий рост (168 см), цепкость и созвучие с фамилией защитник получил прозвище Фокстерьер.

За сборную ФРГ Фогтс провел 96 матчей и забил один гол. Он стал чемпионом мира на домашнем для немцев мундиале 1974 года и бронзовым призером ЧМ-1970 в Мексике.

В составе «Боруссии» Берти 5 раз становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок УЕФА (1975, 1979). Дважды он признавался игроком года в ФРГ (1971, 1979).

В 1986 - 1998 годах Фогтс входил в тренерский штаб сборной Германии (с 1990 года - главный тренер). Он привел «бундесманншафт» к победе на Евро-1996 в Англии. После этого Берти Фогтс работал с национальными командами Кувейта, Шотландии, Нигерии и Азербайджана. В преддверии ЧМ-2014 он помогал бывшему подопечному Юргену Клинсманну в подготовке сборной США.











