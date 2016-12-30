Илья Самсонов: Два поражения сборной России - это беда, но не трагедия

Голкипер молодежной сборной России Илья Самсонов прокомментировал поражение команды от американцев (2:3) на чемпионате мира.

- Перед игрой были нормальные ощущения. Я должен был поймать уверенность, нервов не было. Два поражения сборной России — это беда. Мы приехали сюда выигрывать каждый матч, так что такое положение дел нас не устраивает. Но не надо делать из этого трагедию, у нас боевитая команда, мы хотим побеждать. Сейчас даже не знаю, каких эмоций больше. Трудно судить по горячим следам. Наверное, разочарования от поражения больше, - заявил Самсонов.

1 январе подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе матчем со словаками. Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Американцы 31 декабря проведут принципиальный матч с Канадой, который определит победителя группы B. Сборная России с одной победой на турнире идет третьей в группе.