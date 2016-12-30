Илья Самсонов: Два поражения сборной России - это беда, но не трагедия
Голкипер молодежной сборной России Илья Самсонов прокомментировал поражение команды от американцев (2:3) на чемпионате мира.
- Перед игрой были нормальные ощущения. Я должен был поймать уверенность, нервов не было. Два поражения сборной России — это беда. Мы приехали сюда выигрывать каждый матч, так что такое положение дел нас не устраивает. Но не надо делать из этого трагедию, у нас боевитая команда, мы хотим побеждать. Сейчас даже не знаю, каких эмоций больше. Трудно судить по горячим следам. Наверное, разочарования от поражения больше, - заявил Самсонов.
1 январе подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе матчем со словаками. Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Американцы 31 декабря проведут принципиальный матч с Канадой, который определит победителя группы B. Сборная России с одной победой на турнире идет третьей в группе.
Матч
Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:17 (2:3 - бол.).
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция