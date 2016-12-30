Клейтон Келлер: Против России мы сыграли от всего сердца, и это принесло результат
Нападающий молодежной сборной США Клейтон Келлер прокомментировал победу своей команды над Россией (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.
- Сегодня мы сыграли от всего сердца и приложили большие усилия. Мы придерживались своего плана на игру и, в конце концов, это принесло результат, - заявил Келлер.
.@ClaytonKeller37 led the way for @usahockey with a goal and an assist versus Russia. #WorldJuniors #RUSvsUSA pic.twitter.com/gGSf3o3tLH— #WorldJuniors (@HC_WJC) 29 декабря 2016 г.
Напомним, Клейтон Келлер забросил первую шайбу в матче Россия - США, а во втором периоде он отметился результативной передачей.
На драфте НХЛ 2016 года Келлер был выбран «Аризоной» под общим номером 7.
1 январе подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе матчем со словаками. Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Американцы 31 декабря проведут принципиальный матч с Канадой, который определит победителя группы B. Сборная России с одной победой на турнире идет третьей в группе.
Матч
Россия (U-20) - США (U-20) - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Келлер (Фитцжеральд, Андерсон), 4:14 (0:1). Ураков (Тренин, Зборовский), 11:59 (1:1 - мен.). Уайт (МакЭвой, Келлер), 24:03 (1:2 - бол.). Терри (Фоли, Лащински), 31:41 (1:3). Капризов (Рыков, Воробьёв), 37:17 (2:3 - бол.).
Место и дата
29 декабря 23:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция