Клейтон Келлер: Против России мы сыграли от всего сердца, и это принесло результат

Нападающий молодежной сборной США Клейтон Келлер прокомментировал победу своей команды над Россией (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

- Сегодня мы сыграли от всего сердца и приложили большие усилия. Мы придерживались своего плана на игру и, в конце концов, это принесло результат, - заявил Келлер.

.@ClaytonKeller37 led the way for @usahockey with a goal and an assist versus Russia. #WorldJuniors #RUSvsUSA pic.twitter.com/gGSf3o3tLH