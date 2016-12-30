Клейтон Келлер: Против России мы сыграли от всего сердца, и это принесло результат

Нападающий молодежной сборной США Клейтон Келлер прокомментировал победу своей команды над Россией (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

- Сегодня мы сыграли от всего сердца и приложили большие усилия. Мы придерживались своего плана на игру и, в конце концов, это принесло результат, - заявил Келлер.

Напомним, Клейтон Келлер забросил первую шайбу в матче Россия - США, а во втором периоде он отметился результативной передачей.

На драфте НХЛ 2016 года Келлер был выбран «Аризоной» под общим номером 7.



1 январе подопечные Валерия Брагина завершат свое выступление на групповом этапе матчем со словаками. Начало этой игры - в 4:00 по Москве. Американцы 31 декабря проведут принципиальный матч с Канадой, который определит победителя группы B. Сборная России с одной победой на турнире идет третьей в группе.