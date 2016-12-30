День в истории. 30 лет назад Игорь Беланов стал обладателем «Золотого мяча»

30 декабря 1986 года советскому футболисту Игорю Беланову был присужден «Золотой мяч».

В 1986 году нападающий стал чемпионом Советского Союза, обладателем Суперкубка СССР и обладателем Кубка обладателей Кубков в составе киевского «Динамо».

Также Беланов стал лидером сборной СССР на чемпионате мира, который проходил в Мексике. В знаменитом матче 1/8 финала с бельгийцами команда Валерия Лобановского уступила со счетом 3:4 при неоднозначной работе судейской бригады. Все три мяча советской команды в этой встрече забил Игорь Беланов.

По итогам года форвард стал лучшим игроком года в Европе по итогам традиционного опроса журнала France Football.

Примечательно, что, получив «Золотой мяч», Беланов не стал лучшим футболистом СССР в 1986 году. Эту награду еженедельник «Футбол» присудил его партнеру по чемпионскому «Динамо» Александру Заварову.



В 1989 году Игорь Беланов уехал в Германию, где выступал за «Боруссию» (Менхенгладбах) и «Айнтрахт» из Брауншвейга. Но ярко проявить себя за рубежом ему не удалось. Впоследствии таблоид Sport Bild признал приобретение советского футболиста «Боруссией» худшим трансфером в истории бундеслиги.



