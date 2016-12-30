Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия (U-20)1 : 3Швеция (U-20)
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Хоккей  Лугано- : -Давос
Хоккей  Латвия (U-20)0 : 0Канада (U-20)
Баскетбол  УНИКС- : -Панатинаикос
Футбол  Халл Сити- : -Эвертон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. 30 лет назад Игорь Беланов стал обладателем «Золотого мяча»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. 30 лет назад Игорь Беланов стал обладателем «Золотого мяча»
Источник: «Советский спорт»

30 декабря 1986 года советскому футболисту Игорю Беланову был присужден «Золотой мяч».

В 1986 году нападающий стал чемпионом Советского Союза, обладателем Суперкубка СССР и обладателем Кубка обладателей Кубков в составе киевского «Динамо». 

Также Беланов стал лидером сборной СССР на чемпионате мира, который проходил в Мексике. В знаменитом матче 1/8 финала с бельгийцами команда Валерия Лобановского уступила со счетом 3:4 при неоднозначной работе судейской бригады. Все три мяча советской команды в этой встрече забил Игорь Беланов.

По итогам года форвард стал лучшим игроком года в Европе по итогам традиционного опроса журнала France Football.

Примечательно, что, получив «Золотой мяч», Беланов не стал лучшим футболистом СССР в 1986 году. Эту награду еженедельник «Футбол» присудил его партнеру по чемпионскому «Динамо» Александру Заварову.

В 1989 году Игорь Беланов уехал в Германию, где выступал за «Боруссию» (Менхенгладбах) и «Айнтрахт» из Брауншвейга. Но ярко проявить себя за рубежом ему не удалось. Впоследствии таблоид Sport Bild признал приобретение советского футболиста «Боруссией» худшим трансфером в истории бундеслиги.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
День в истории. 45 лет назад Йохан Кройф впервые получил «Золотой мяч»День в истории. 45 лет назад Йохан Кройф впервые получил «Золотой мяч»28 декабря 1971 года голландский нападающий Йохан Кройф впервые стал обладателем «Золотого мяча».Вениамин Мандрыкин: Как говорить об уровне мирового футбола, если только 2 человека выигрывают «Золотой мяч»Бывший вратарь московского ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин, обсуждая тему «Золотого мяча», заявил, что уровень футбола стал ниже.Украинский журналист: «Динамо» согласно было продать Хачериди в «Зенит» за 8 млн евроЖурналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о ходе переговоров «Зенита» с киевским «Динамо» по трансферу защитника Евгения Хачериди.Евгений Хачериди: Мне ничего не сообщали об интересе со стороны «Зенита»Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».Владимир Мунтян: Часто общались с футболистами «Спартака», особенно с Ловчевым. Сейчас потеряли связьБывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян сказал, что раньше часто общался с игроками «Спартака» (в частности, с Евгением Ловчевым).Украинский журналист: «Зенит» сперва вышел на руководство киевского «Динамо», а не на агента ХачеридиЖурналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о нюансах переговорного процесса между «Зенитом» и «Динамо» относительно перехода Евгения Хачериди. Также он ответил на обвинения со стороны агента игрока Вадима Шаблия, который ранее отверг возможность такого перехода.Агент Хачериди: Ни я, ни «Динамо» не получали предложений от «Зенита»Вадим Шаблий, агент защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди, прокомментировал информацию об интересе «Зенита». Ранее сообщалось, что питерский клуб намерен приобрести игрока сборной Украины за 4 млн евро.Украинский журналист: «Зенит» торгуется с киевским «Динамо» по Хачериди«Зенит» хочет приобрести защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди. Об этом в своем твиттере сообщил журналист украинского телеканала «Футбол 1» Игорь Бурбас.День в истории. 60 лет назад Стэнли Мэтьюзу был вручен первый «Золотой мяч»День в истории. 60 лет назад Стэнли Мэтьюзу был вручен первый «Золотой мяч»18 декабря 1956 года лучшим футболистом года в Европе и первым обладателем приза «Золотой мяч» был назван англичанин Стэнли Мэтьюз.Игорь Суркис: Пришло время завершения карьеры Гусева в «Динамо»Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис попрощался с полузащитником Олегом Гусевым, покинувшим клуб.Киевское «Динамо» рассталось с ГусевымКиевское «Динамо» расторгло контракт с полузащитником Олегом Гусевым.Киевское «Динамо» предложит Шовковскому работу в структуре клубаБывший вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский, возможно, останется работать в структуре клуба. Такое предложение ему поступит в ближайшее время.Хави: Роналду выиграл «Золотой мяч», потому что сейчас его дают за титулыБывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч».У Льва Яшина отобрали «Золотой мяч», а мы и не заметилиУ Льва Яшина отобрали «Золотой мяч», а мы и не заметилиЕще в начале года журнал France Football пересмотрел результаты вручения своей премии.Криштиану Роналду: Всегда знал, что не похож на другихКриштиану Роналду: Всегда знал, что не похож на другихНападающий «Реала» рассказал, в чем разница между первым и четвертым «Золотым мячом» и пообещал на будущий год догнать Месси.Криштиану Роналду: Если бы мы играли в одной команде с Месси, у меня было бы больше «Золотых мячей»Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что если бы играл в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси, у него было бы больше «Золотых мячей», чем у форварда «Барселоны».Жуниор Мораес: Я должен извиниться перед игроками «Шахтера» и своими партнерамиФорвард киевского «Динамо» Жуниор Мораес прокомментировал эпизод с удалением в матче 18-го тура украинской премьер-лиги с «Шахтером» (3:4).Игорь Суркис: Провокации – это стиль, манера игры и культура поведения «Шахтера»Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что игроки «Шахтера» спровоцировали стычку игроков во время матча команд в 18-м туре украинской премьер-лиги (3:4). В результате инцидента был удален бразильский форвард «Динамо» Жуниор Мораес, ударивший трех соперников.Рамос подарил Роналду торт в форме золотого мяча (фото)Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поздравил своего партнера по клубу Криштиану Роналду с завоеванием четвертого «Золотого мяча».Левандовски иронично прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч»Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски иронично прокомментировал результаты голосования за приз, как лучшему игроку по итогам года.
Главные новости
Хоккей
Российская «молодежка» проиграла американцам на чемпионате мира
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Нью-Джерси», «Флорида» - «Монреаль» и другие матчи
Хоккей
Молодежная сборная Швеции обыграла Финляндию
Футбол
День в истории. 30 лет назад Игорь Беланов стал обладателем «Золотого мяча»
Хоккей
Клейтон Келлер: Против России мы сыграли от всего сердца, и это принесло результат
Хоккей
Илья Самсонов: Два поражения сборной России - это беда, но не трагедия
Хоккей
Терри и Сергачев - лучшие игроки матча Россия - США
Футбол
День в истории. Берти Фогтсу исполнилось 70 лет
Футбол
Бывший хавбек ЦСКА Расмус Эльм продлил контракт с «Кальмаром»
Хоккей
«Автомобилист» проиграл «Давосу» в четвертьфинале Кубка Шпенглера
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Золотой мяч
Золотой мяч
беланов игорь
беланов игорь