Молодежная сборная Швеции обыграла Финляндию
Шведская «молодежка» нанесла поражение финнам в матче группового раунда чемпионата мира (3:1).
На 17-й минуте первого периода хоккеисты «Суоми» открыли счет, реализовав численное преимущество.
Однако затем шайбы влетали только в ворота финской команды. Дублем отметился нападающий «Тре Крунур» Александер Нюландер. Также он отметился результативной передачей.
#WorldJuniors #FINvsSWE | Sweden holds on for the win! It’s a 3-1 final in Montreal. GAME STATS HERE: https://t.co/D4rPGyCELx pic.twitter.com/5hw0pXlbX3— #WorldJuniors (@HC_WJC) 30 декабря 2016 г.
Швеция одержала третью победу на турнире, команда уверенно лидирует в турнирной таблице группы А. В то время как финны потерпели третье поражение кряду.
1 января команда Финляндии сразится со швейцарцами, шведы 31 декабря встретятся со сборной Чехии.
Матч
Финляндия (U-20) - Швеция (U-20) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы:
Расанен (Юолеви, Толванен), 16:35 (1:0). Андерссон (Нюландер), 32:16 (1:1). Нюландер (Грундстрем, Эрикссон), 41:24 (1:2). Нюландер 59:00 (1:3).
Место и дата
30 декабря 01:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция