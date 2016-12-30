Молодежная сборная Швеции обыграла Финляндию

Шведская «молодежка» нанесла поражение финнам в матче группового раунда чемпионата мира (3:1).

На 17-й минуте первого периода хоккеисты «Суоми» открыли счет, реализовав численное преимущество.

Однако затем шайбы влетали только в ворота финской команды. Дублем отметился нападающий «Тре Крунур» Александер Нюландер. Также он отметился результативной передачей.

Швеция одержала третью победу на турнире, команда уверенно лидирует в турнирной таблице группы А. В то время как финны потерпели третье поражение кряду.

1 января команда Финляндии сразится со швейцарцами, шведы 31 декабря встретятся со сборной Чехии.



