Молодежная сборная Швеции обыграла Финляндию

Шведская «молодежка» нанесла поражение финнам в матче группового раунда чемпионата мира (3:1).

На 17-й минуте первого периода хоккеисты «Суоми» открыли счет, реализовав численное преимущество.

Однако затем шайбы влетали только в ворота финской команды. Дублем отметился нападающий «Тре Крунур» Александер Нюландер. Также он отметился результативной передачей.

Sweden holds on for the win! It's a 3-1 final in Montreal.