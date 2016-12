«Оттава» вывела из обращения игровой номер Даниэля Альфредссона

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вывел из обращения игровой номер бывшего капитана команды шведа Даниэля Альфредссона.

Альфредссон играл за «Оттаву» с 1995 по 2013 год под номером «11».

Даниэль Альфредссон был выбран «Оттавой» под общим номером 133 на драфте НХЛ 1994 года. В 1996 году нападающий получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку регулярного чемпионата.

