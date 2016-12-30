Китайский клуб предложил «Реалу» 300 миллионов евро за переход Роналду

Один из китайских клубов предложил 300 миллионов евро мадридскому «Реалу» за трансфер нападающего Криштиану Роналду.

- Из Китая поступало предложение в 300 миллионов евро «Реалу» и более чем 100 миллионов евро в год самому игроку. Но деньги – это еще не все. «Реал» - это его жизнь, - заявил агент португальца Жорже Мендеш.

Напомним, недавно контракт с китайским клубом «Шанхай Шаньхуа» подписал аргентинский форвард Карлос Тевес, который будет зарабатывать 40 миллионов евро в год.

Криштиану Роналду выступает за королевский клуб с 2009 года, по два раза выиграв с ним Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.