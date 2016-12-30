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Марк Бартра: Убеждаю Обамеянга не переходить в «Реал»

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра не советует своему товарищу по команде Пьеру-Эмерику Обамеянгу переходить в мадридский «Реал». 

- Убеждаю Обамеянга остаться в «Боруссии» и не переходить в «Реал», – сказал Бартра, который ранее защищал цвета «Барселоны».

Ранее сообщалось, что минувшим летом Обамеянг отказался переходить в «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Сам футболист заявлял, что однажды он хотел бы оказаться именно в «Реале».

- Обещал своему деду, что когда-нибудь я буду выступать за «Реал». Если мадридский клуб сделает мне соответствующее предложение, обязательно соглашусь, – говорил Обамеянг.

Пьер-Эмерик - лучший бомбардир текущего сезона немецкой бундеслиги. На его счету - 16 забитых мячей в первом круге.


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