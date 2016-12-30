«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Кузнецов не реализовал послематчевый буллит
«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).
В начале второго периода Пьер-Александер Паренто вывел «Дэвилз» вперед,
а Даниэль Винник на 44-й минуте восстановил равновесие, позволив своей
команде перевести встречу в овертайм.
В серии послематчевых буллитов Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов не смогли переиграть голкипера «Нью-Джерси» Кита Кинкейда, в то время как как Майкл Каммаллери и Якоб Юзефсон были точны.
Александр Овечкин провел на площадке 19 минут, нанеся 4 броска по воротам соперника.
31 декабря команды снова сыграют друг с другом в Ньюарке.
Матч
Вашингтон - Нью-Джерси - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Паренто 21:05 (0:1). Уинник (Бигл, Карлсон), 43:50 (1:1).
Победный буллит:
Йозефсон - 1:2.
Место и дата
30 декабря 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция