«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Кузнецов не реализовал послематчевый буллит

«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

В начале второго периода Пьер-Александер Паренто вывел «Дэвилз» вперед, а Даниэль Винник на 44-й минуте восстановил равновесие, позволив своей команде перевести встречу в овертайм.



В серии послематчевых буллитов Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов не смогли переиграть голкипера «Нью-Джерси» Кита Кинкейда, в то время как как Майкл Каммаллери и Якоб Юзефсон были точны.

Александр Овечкин провел на площадке 19 минут, нанеся 4 броска по воротам соперника.

31 декабря команды снова сыграют друг с другом в Ньюарке.

