Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира
Молодежная сборная Канады одержала уверенную победу над Латвией (10:2) на домашнем чемпионате мира.
Счет матча мог оказаться еще крупнее, если бы «кленовые листья» на набрали в сегодняшней встрече 20 минут штрафа.
Четыре шайбы в ворота команды Латвии забросил 18-летний форвард Тэйлор Рэддиш. Во втором раунде драфта НХЛ 2016 года он был выбран «Тампой».
Дублем в игре отметился нападающий системы «Айлендерс» Мэтью Барзал.
31 декабря сборная Канады сразится за первое место в группе В с американцами, которые пока также идут без очковых потерь. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф.
Матч
Латвия (U-20) - Канада (U-20) - 2:10 (0:3, 1:5, 1:2)
Голы:
Барзал (Майерс), 10:38 (0:1). Руа (Клэк, Майерс), 11:54 (0:2). Рэддиш (Шабо, Строум), 19:04 (0:3). Рэддиш (Дюбуа, Строум), 29:11 (0:4). Рэддиш (Клэк, Джозеф), 32:13 (0:5). Барзал (Клэк, Рэддиш), 32:53 (0:6). Чирелли (Спирс, Дьюбе), 33:03 (0:7). Маклеод (Строум, Фаббро), 34:56 (0:8). Крастенбергс (Янсонс Э., Тралмакс), 37:58 (1:8). Рэддиш (Джульсен, Джозеф), 42:07 (1:9). Дзиеркалс 47:59 (2:9). Готье (Дюбуа, Строум), 58:05 (2:10).
Место и дата
30 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция