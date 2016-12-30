Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная Канады одержала уверенную победу над Латвией (10:2) на домашнем чемпионате мира.

Счет матча мог оказаться еще крупнее, если бы «кленовые листья» на набрали в сегодняшней встрече 20 минут штрафа.

Четыре шайбы в ворота команды Латвии забросил 18-летний форвард Тэйлор Рэддиш. Во втором раунде драфта НХЛ 2016 года он был выбран «Тампой».

Дублем в игре отметился нападающий системы «Айлендерс» Мэтью Барзал.

31 декабря сборная Канады сразится за первое место в группе В с американцами, которые пока также идут без очковых потерь. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф.