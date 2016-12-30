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Победная серия «Коламбуса» достигла 14 матчей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Коламбуса» на выезде переиграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).

Три очка в сегодняшнем матче (1+2) набрал нападающий «Блю Джекетс» Ник Фолиньо. А центрфорвард первого звена Александер Веннберг отметился дублем.

31 бросок по своим воротам отразил российский голкипер гостей Сергей Бобровский.

Победная серия лидеров Восточной конференции НХЛ достигла уже 14 матчей. В последний раз «Коламбус» проиграл 27 ноября во встрече с «Флоридой» (1:2 Б).

1 января команда Джона Тортореллы сразится на выезде с «Миннесотой», которая также имеет длительную серию побед (12 игр).

Матч

Виннипег - Коламбус - 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Голы:

Маттиас (Троуба, Лоури), 2:36 (1:0). Саад (Фолиньо), 7:55 (1:1). Фолиньо (Ганье, Веренски), 16:29 (1:2). Веннберг (Фолиньо), 28:21 (1:3). Веннберг (Джонс, Веренски), 40:45 (1:4). Литтл (Уилер, Стэффорд), 46:29 (2:4). Седлак (Джонсон), 54:31 (2:5). Перро (Бафлин, Уилер), 58:27 (3:5).

Место и дата

30 декабря 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция



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