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Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Молодежная сборная России по хоккею уже не сможет опередить канадцев и американцев в турнирной таблице группы В на мировом первенстве. Сегодня подопечные Валерия Брагина уступили команде США со счетом 2:3.

2. По мнению основного вратаря нашей «молодежки» Ильи Самсонова, вторая неудача в битве с представителями Северной Америки - это беда, но не трагедия

3. Главный тренер россиян видит причины поражения в недостаточной реализации голевых моментов и чрезмерной нагрузке, выпавшей на игроков обороны.

4. В других матчах молодежного чемпионата мира канадцы вдоволь покуражились над представителями Латвии, а шведы поставили географических соседей финнов на грань катастрофы. Кто бы мог подумать, что после трех проведенных игр в активе действующих чемпионов не будет ни одного очка?!

5. Вопреки прогнозам врачей, бывший полузащитник ЦСКА швед Расмус Эльм продолжает спортивную карьеру. Футболист продлил контракт с «Кальмаром» - клубом из своего родного города.

6. ЦСКА внезапно забуксовал в регулярном сезоне Евролиги. Команда Димитриса Итудиса в Белграде уступила скромной «Црвене Звезде». А сербские болельщики выразили солидарность с россиянами, почтив память жертв авиакатастрофы над Черным морем.

7. Легендарная теннисистка Серена Уильямс объявила о своей помолвке с армянским бизнесменом Алексисом Оганяном. Означает ли это, что карьера 35-летней спортсменки действительно близка к завершению?

8. Хабиб Нурмагомедов продолжает словесную баталию с высшими чинами UFC. Остается только гадать, какой будет реакция россиянина, если Дэйна Уайт так и не организует ему встречу с Конором Макгрегором или хотя бы с Тони Фергюсоном в ближайшем будущем.

9. «Коламбус» Сергея Бобровского продолжает переписывать книгу рекордов клуба. Сегодняшняя победа над «Виннипегом» стала для команды из штата Огайо 14-й кряду! «Синие Жакеты» не проигрывают в регулярном чемпионате НХЛ уже более месяца.

10. Диего Корралес, Артуро Гатти, Эдвин Валеро, Вернон Форрест, Корри Сандерс, Эд Браун... Как выяснилось, мир бокса вполне мог потерять и злого гения Кости Цзю - британца Рикки Хаттона. Правда, в данном случае речь идет не о трагической случайности или преступлении, а скорее о тяге к саморазрушению и нездоровом образе жизни.

Круглая дата: 30 лет назад форварду киевского «Динамо» и сборной СССР Игорю Беланову был присужден «Золотой мяч».

Именинник дня: Сегодня юбилей отмечает бывший защитник и тренер сборной Германии, чемпион мира и Европы Берти Фогтс.

Видео дня: Юлия Ефимова: Я вернулась из Америки с семью чемоданами. Гуд бай, Лос-Анджелес!

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